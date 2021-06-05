Рязанские полицейские задержали мошенников, «продающих»в интернете автозапчасти

Полицейские задержали интернет-мошенников, которые размещали в интернете объявления о продаже автозапчастей. Об этом 5 июня проинформировала пресс-служба Управления МВД России\и по Рязанской области.
«Липовые» продавцы пользовались доверием желающих купить автозапчасти. Они просили вносить за товары предоплату, а потом переставали выходить на связь. Со счетов рязанцев и жителей других регионов злоумышленники похитили крупную сумму денег.
В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела. Им грозит лишение свободы до 5 лет.