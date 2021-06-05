Рязанские полицейские задержали мошенников, «продающих»в интернете автозапчасти

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Полицейские задержали интернет-мошенников, которые размещали в интернете объявления о продаже автозапчастей. Об этом 5 июня проинформировала пресс-служба Управления МВД России\и по Рязанской области.

«Липовые» продавцы пользовались доверием желающих купить автозапчасти. Они просили вносить за товары предоплату, а потом переставали выходить на связь. Со счетов рязанцев и жителей других регионов злоумышленники похитили крупную сумму денег.

Однако остаться незамеченными в противоправных действиях у мужчин не получилось – полицейские быстро разыскали и задержали похитителей, — говорится в сообщении.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела. Им грозит лишение свободы до 5 лет.