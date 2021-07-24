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Суббота, 24 июля, 2021
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Рязанские полицейские поймали пьяного водителя Chevrolet Aveo

Елена Лобанова
Рязанские полицейские поймали пьяного водителя Chevrolet Aveo
Фото пресс-службы УМВД по Рязанской области
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В субботу, 24 июля, рязанские полицейские поймали пьяного водителя. Мужчина передвигался на Chevrolet Aveo. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

Сотрудники ПСС патрулировали город. Около 03:00, проезжая по улице Октябрьской, они заметили неуверенно двигавшийся автомобиль. Полицейские заподозрили, что водитель может быть пьян. 

— Правоохранители подали специальный сигнал. Из салона вышел мужчина, который по всем внешним признакам был пьян. Оказалось, что в его крови было 1,310 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, — говорится в сообщении. 

Против мужчины составили административный протокол. Теперь ему грозит лишение прав на 1,5 — 2 года и штраф 30 000 рублей. 

Рейдовые мероприятия продолжаются на всей территории Рязанской области.

Рязанские полицейские поймали пьяного водителя Chevrolet Aveo
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