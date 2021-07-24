Рязанские полицейские поймали пьяного водителя Chevrolet Aveo

В субботу, 24 июля, рязанские полицейские поймали пьяного водителя. Мужчина передвигался на Chevrolet Aveo. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Сотрудники ПСС патрулировали город. Около 03:00, проезжая по улице Октябрьской, они заметили неуверенно двигавшийся автомобиль. Полицейские заподозрили, что водитель может быть пьян.
Против мужчины составили административный протокол. Теперь ему грозит лишение прав на 1,5 — 2 года и штраф 30 000 рублей.
Рейдовые мероприятия продолжаются на всей территории Рязанской области.