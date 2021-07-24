Рязанские полицейские поймали пьяного водителя Chevrolet Aveo

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В субботу, 24 июля, рязанские полицейские поймали пьяного водителя. Мужчина передвигался на Chevrolet Aveo. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники ПСС патрулировали город. Около 03:00, проезжая по улице Октябрьской, они заметили неуверенно двигавшийся автомобиль. Полицейские заподозрили, что водитель может быть пьян.

— Правоохранители подали специальный сигнал. Из салона вышел мужчина, который по всем внешним признакам был пьян. Оказалось, что в его крови было 1,310 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, — говорится в сообщении.

Против мужчины составили административный протокол. Теперь ему грозит лишение прав на 1,5 — 2 года и штраф 30 000 рублей.

Рейдовые мероприятия продолжаются на всей территории Рязанской области.