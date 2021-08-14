Рязанские полицейские исполнили для жителей популярные песни

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В субботу, 14 августа, на сцене «Зеленого театра» в ЦПКиО выступил народный вокально-инструментальный ансамбль «Диапазон». Для рязанцев они исполнили популярные песни.

Ансамбль «Диапазон» состоит из полицейских, которые в свободное от работы времени выступают на сцене. В честь Дня физкультурника правоохранители исполнили такие популярные песни как «Хали-Гали», «Районы-Кварталы», «The show must go on» и другие.

Под заводные мотивы танцевали не только дети, но и взрослые. С начала открытия сезона «Зеленый театр», наверное, и не видел такого количества гостей на концертах. Рязанцы были поражены вокальными данными и невероятной отдачей исполнителей.

После выступления «Диапазона» гости еще долго находились в некой эйфории от концерта.