Рязанские омбудсмены проведут конкурс социальной рекламы

По совместной инициативе Уполномоченного по правам человека в Рязанской области Натальи Епихиной, Уполномоченного по правам ребенка в Рязанской области Анжелики Евдокимовой, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Рязанской области Михаила Пронина в регионе проводится конкурс социальной рекламы «Защита прав инвалидов». Мероприятие приурочено к Международному дню инвалидов, который отмечается 3 декабря.
К участию приглашаются жители Рязанской области, в том числе школьники и студенты, рекламные агентства, дизайн-студии. Конкурс проводится по следующим темам:
- защита прав инвалидов
- защита прав детей-инвалидов
- защита прав предпринимателей-инвалидов, поддержка социально-ориентированного предпринимательства.
Работы принимаются в виде плаката, инфографики или видеоролика. Заявки для участия направлять на электронную почту [email protected].
Победителей и финалистов конкурса ждут подарки, остальным участникам будут вручены благодарности от омбудсменов.
Подробности, технические требования к работам и состав жюри на сайтах:
https://ombudsman.ryazangov.ru/
http://deti.gov.ru/region/ryazan