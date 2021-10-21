Рязанская продукция участвует в голосовании конкурса «Вкусы России»

С 20 октября по 7 ноября проходит народное голосование в рамках II Национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». Каждый житель нашей страны может отдать свой голос на официальном сайте конкурса, поддержав три любимых продукта. Тройка победителей этой номинации будет определена большинством голосов.

В этом году 84 региона России представляют свои уникальные продовольственные бренды.

С некоторыми из них массовый потребитель хорошо знаком, но есть и много локальных, о которых почти никто не знает. Они стали настоящим открытием конкурса и в очередной раз дали возможность убедиться в практически неисчерпаемых гастрономических богатствах нашей страны. Рассказать людям о таких продуктах и их истории, познакомить с небольшими хозяйствами, которые производят необычную и качественную продукцию, помочь фермерам в ее продвижении и сбыте – это и есть главная задача «Вкусов России». Уверен, что в этом году конкурс пройдет не менее успешно, чем в прошлом, и позволит миллионам россиян больше узнать о разнообразной кухне регионов нашей страны, – отметил Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

Среди 700 участников есть и старинные блюда с многовековой историей, и перспективные бренды, созданные или возрожденные фермерами в последние годы. В числе претендентов 4 рязанских продукта: Рязанское куриное яйцо и Котлеты по-рязански участвуют в конкурсе впервые, а Рязанский леденец и Рязанский калинник уже заявили о себе в прошлом году и вновь претендуют на победу в номинациях.

Рязанское куриное яйцо «Окское» – полезный продукт, богатый белком и витаминами. Производство яиц в посёлке Окский под Рязанью создано полвека назад, и сегодня АО «Окское» – крупный производитель, поставляющий продукцию во многие регионы России.

Котлеты по-рязански изготавливаются из тщательно отобранных натуральных продуктов, при производстве котлет применяется много ручного труда.

Рязанский леденец воссоздан по старинному рецепту 1837 года в Музее истории рязанского леденца.

Рязанский калинник – десерт из калины, черемуховой и ржаной муки, адаптированный к современным условиям изготовления кондитерами кафе «Графин».

По итогам конкурса будут определены финалисты в 8 номинациях. А с 20 октября по 7 ноября на сайте вкусыроссии.рф проходит Народное голосование, в ходе которого каждый житель России сможет поддержать любимый продукт и свой регион, при этом можно голосовать не более чем за один продукт от региона, всего не более трёх голосов