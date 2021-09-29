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Среда, 29 сентября, 2021
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Рязанская поликлиника № 2 получила новые аппараты ЭКГ

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Рязанская поликлиника № 2 получила новые аппараты ЭКГ

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В сентябре поликлиника № 2 в Рязани получила новое оборудование для проведения функциональных исследований сердца. Об этом сообщила пресс-служба ОКБ имени Семашко.

В Отделение функциональной диагностики поликлиники поступило три новых аппарата ЭКГ MAC 2000. Обновление материально-технической базы произошло по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

MAC 2000 — это современная портативная многоканальная система, выводит на печать нужно число каналов электрокардиограммы, может выполнять функции компьютерного анализа, позволяет выводить данные на компьютер и передавать их при необходимости для консультации в другие медицинские учреждения. Есть большая сенсорная панель, с помощью которой можно сразу визуально определить ошибки, помехи, нарушения ритма, правильность установки электродов, теперь для этого не придется лишний раз тратить бумагу.

Аппараты идут в комплекте с мобильными тележками, это удобно для медсестры, она может с легкостью перевезти уже собранное и готовое к работе оборудование в другой кабинет.

Оборудование подключено и введено в эксплуатацию, используется для проведения обследований сердца по направлению терапевтов, кардиологов и по диспансеризации.

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