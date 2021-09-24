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Пятница, 24 сентября, 2021
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Рязанская область будет развивать партнёрские отношения с Болгарией

Александр Ильин
Рязанская область будет развивать партнёрские отношения с Болгарией
Фото: Правительство Рязанской области

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Губернатор Рязанской области Николай Любимов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Болгария в РФ Атанасом Крыстиным на форуме древних городов, пишет сайт Правительства Рязанской области. 

В ходе встречи шла речь о развитии сотрудничества в сфере торгово-экономических отношений, науки, культуры и туризма. Так, предлагалось создать туристический маршрут в музей-усадьбу М.Д Скобелева.

Отмечается, сейчас Рязань активно взаимодействует с учреждениями культуры Болгарии: проводятся выставки, выступления артистов, гастроли.

«Уверен, что нашим предприятиям будет, что предложить болгарским партнерам», — отметил Николай Любимов.

Предложение губернатора было тепло встречено послом Болгарии. Он заявил, что готов пригласить бизнес-делегации Рязани не только в Ловеч, но и в другие районы страны.

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