Рязанская область будет развивать партнёрские отношения с Болгарией

Губернатор Рязанской области Николай Любимов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Болгария в РФ Атанасом Крыстиным на форуме древних городов, пишет сайт Правительства Рязанской области.

В ходе встречи шла речь о развитии сотрудничества в сфере торгово-экономических отношений, науки, культуры и туризма. Так, предлагалось создать туристический маршрут в музей-усадьбу М.Д Скобелева.

Отмечается, сейчас Рязань активно взаимодействует с учреждениями культуры Болгарии: проводятся выставки, выступления артистов, гастроли.

«Уверен, что нашим предприятиям будет, что предложить болгарским партнерам», — отметил Николай Любимов.

Предложение губернатора было тепло встречено послом Болгарии. Он заявил, что готов пригласить бизнес-делегации Рязани не только в Ловеч, но и в другие районы страны.