Рязанская мэрия опровергла сообщение о беспорядке и антисанитарии в детском лагере «Смена»

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Администрация Рязани опровергла сообщение о непригодных для жизни детей условиях в лагере «Смена». Ранее в группе «Типичная Солотча» появилась информация, что в оздоровительном учреждении персонал разжигает костры, есть проблемы с едой, водой, инвентарём и дикими животными, не соблюдают правила безопасности, санитарные и противоковидные меры.

Мэрия сообщает: 11 августа в лагере после жалобы прошла проверка МЧС. Ранее в лагере работал Роспотребнадзор. Специалисты не нашли нарушения. Персонал соблюдает правила пожарной безопасности. Кроме того, территория лагеря ухожена – там регулярно опиливают деревья, обрезают кусты и окашивают траву.

Ограждения из сетки-рабицы, как на фото, в лагере нет. Учреждение огорожено железобетонным забором. Также нет на территории «Смены» диких животных. По факту появления собаки в была вызвана служба отлова бродячих животных. Животное вывезли.

Не нашли подтверждение жалобы на грязную посуду, некачественную еду и отсутствие питьевого режима. Процесс приёма пищи и уборки в столовой проходит под контролем старшего воспитателя. Также все дети обеспечены чистой питьевой водой. Также в корпусах нет сломанной мебели. Все поломки незамедлительно устраняются.

На размещенном фото нет следов пребывания детей, видно, что кадры сделаны во время генеральной уборки после отъезда детей. Ежедневная уборка в жилых помещениях проходит два раза в день и по мере необходимости, — говорится в сообщении.

Что касается заявлений о большом количестве отдыхающих в лагере детей, они тоже не нашли подтверждения. Сейчас в «Смене» находятся 165 человек, гостей из других регионов там нет.

В лагере на протяжении всех смен работают профильные отряды, в которых преподаватели, педагоги, тренеры знают каждого ребенка и каждого родителя. Дети и педагоги ведут здоровый образ жизни, участвуют в конкурсах, фестивалях, соревнованиях. Из лагеря дети никуда не выходят. На территории имеется всё необходимое для их занятий и отдыха, — добавили в мэрии.













