Рязанская мэрия опровергла сообщение о беспорядке и антисанитарии в детском лагере «Смена»

Администрация Рязани опровергла сообщение о непригодных для жизни детей условиях в лагере «Смена». Ранее в группе «Типичная Солотча» появилась информация, что в оздоровительном учреждении персонал разжигает костры, есть проблемы с едой, водой, инвентарём и дикими животными, не соблюдают правила безопасности, санитарные и противоковидные меры.
Мэрия сообщает: 11 августа в лагере после жалобы прошла проверка МЧС. Ранее в лагере работал Роспотребнадзор. Специалисты не нашли нарушения. Персонал соблюдает правила пожарной безопасности. Кроме того, территория лагеря ухожена – там регулярно опиливают деревья, обрезают кусты и окашивают траву.
Ограждения из сетки-рабицы, как на фото, в лагере нет. Учреждение огорожено железобетонным забором. Также нет на территории «Смены» диких животных. По факту появления собаки в была вызвана служба отлова бродячих животных. Животное вывезли.
Не нашли подтверждение жалобы на грязную посуду, некачественную еду и отсутствие питьевого режима. Процесс приёма пищи и уборки в столовой проходит под контролем старшего воспитателя. Также все дети обеспечены чистой питьевой водой. Также в корпусах нет сломанной мебели. Все поломки незамедлительно устраняются.
Что касается заявлений о большом количестве отдыхающих в лагере детей, они тоже не нашли подтверждения. Сейчас в «Смене» находятся 165 человек, гостей из других регионов там нет.