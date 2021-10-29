Рязанская курсантка помогла задержать подозреваемого в кражах из двух квартир

Юные курсанты Рязанского филиала Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя помогли оперативникам задержать 30-летнего мужчину, который подозревается в кражах из двух квартир. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Информация об одном из преступлений поступила от 40-летней рязани, из квартиры которой пропали пять телефонов, два планшета, ноутбук и мужские кроссовки. Выяснилось, что злоумышленник проник в квартиру ночью, пока хозяева спали, и унёс все вещи, попавшие под руку.

Однако найти следы вора не удалось, поэтому полицейские приступили к мониторингу досок объявлений в интернете, чтобы таким образом выйти на преступника. Вскоре они обнаружили предложение о продаже телефонов, похожих на похищенные.

Тогда одна из будущих оперуполномоченных уголовного розыска вызвалась отправиться на встречу с мужчиной, предположив, что он не почувствует опасности, если к нему придёт молодая девушка.

Вместе с курсанткой пошли и другие добровольцы РФМУ, которые при необходимости должны были произвести задержание. На встрече они опознали злоумышленника и немедленно его схватили.

Выяснилось, что мужчина причастен к ещё одной краже. В начале сентября 2021 года он, взломав окно, похитил из дома на окраине Рязани планшет, электробритву и велосипед.

В полиции возбуждено уголовные дела по ч.2 ст.158 УК РФ, по которым грозит до 5 лет тюрьмы.