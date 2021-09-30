Рязанская гордума разрешила заложить здание Хлебозавода № 3

В четверг, 30 сентября, на заседании Рязанской городской Думы депутаты одобрили Хлебозаводу № 3 передачу в аренду здания.

Речь идет о согласовании передачи в залог муниципального имущества — производственного здания на улице Чкалова, 19Б стоимостью 26,3 млн. рублей. Сделка совершается с целью обеспечения налоговых обязательств предприятия.

Ранее хлебозавод № 3 обратился в Управление ФНС по Рязанской области с заявлением о предоставлении отсрочки по уплате налогов, страховых взносов, пеней на сумму 15,4 млн рублей.

Депутаты предложили руководству предприятия усилить работу.