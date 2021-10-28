Рязанская гордума изменила порядок управления городским имуществом

На заседании Рязанской городской Думы депутаты внесли изменения в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

В новой редакции документа определяются условия установления льготной арендной платы юридическим и физическим лицам, вложившим свои средства в работы по капитальному ремонту (реконструкции) исторически ценных градоформирующих объектов, которые входят в состав исторического поселения регионального значения город Рязань.

Также в Положении предусматривается правовое регулирование в сфере предоставления физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», имущественной поддержки в соответствии с действующим законодательством, и уточнить полномочия администрации города Рязани, как арендодателя муниципального имущества.

Администрация города наделяется полномочиями по определению условий договора аренды объекта культурного наследия, находящегося в неудовлетворительном состоянии и полномочиями по установлению порядка определения платы за использование муниципальных земельных участков для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями.