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Среда, 28 июля, 2021
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Рязанская епархия прокомментировала ситуацию со школой №6

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Рязанская епархия прокомментировала ситуацию со школой №6
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Рязанская епархия прокомментировала ситуацию с судом о здании школы №6.

Напомним, 8 сентября, 20-й Арбитражный суд в Туле рассмотрит апелляцию администрации Рязани на решение Арбитражного суда Рязанской области, который принял решение о передаче здания РПЦ.

Позицию Рязанской епархии сообщил протоиерей Арсений Вилков. По его словам, епархии важна преемственность, историческая ценность здания, где раньше находилась духовная семинария. Там учились многие известные люди, в том числе нобелевский лауреат академик Иван Петрович Павлов, первый священнослужитель, убитый большевиками, священномученик протоиерей Иоанн Кочуров.

Священник предлагает перенести школу № 6 в бывшее училище связи. Территориально они находятся рядом. По мнению Вилкова, для чиновников администрации здание — это просто коридоры.

— Для нас же эти стены священны, там даже в интерьере присутствует христианская символика, — заявил протоиерей.

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