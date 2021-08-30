Рязанская больница №10 получила новый электронейромиограф

В Рязанскую больницу №10 поступил новый электронейромиограф. Аппарат закупили в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Электронейромиограф предназначен для исследования периферических нервов, мышц рук, ног и шеи. Это необходимо для пациентов с сахарным диабетом и травмами.

— Использование нового электронейромиографа позволит выявить уровень повреждения мышц или нервов. Чем точнее врач будет видеть картину поражения, тем точнее будет диагностика и эффективным лечение,– рассказала врач отделения функциональной диагностики Ольга Мишина.

По словам специалиста, аппарат оснащен аудио-приставкой, которая позволяет выявить нарушения слуха. При этом есть приставка для выявления нарушений зрения.