Рязанки получили награды конкурса «За нравственный подвиг учителя»

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Депутат Госдумы Елена Митина приняла участие в церемонии закрытия XXIX Международных образовательных чтений «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа». Торжественное мероприятие прошло в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя.

После вступительного слова владыки Евгения прошло награждение победителей XVI Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира», который проводится в рамках Международных Рождественских образовательных чтений с 2005 года. Всего на конкурс поступило 2000 работ.

Затем состоялось награждение победителей XVI ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя».

Участие в конкурсе приняли представители самых разных учебных заведений: педагоги общеобразовательных и православных школ, гимназий и лицеев, школ с этнокультурным элементом, музыкальных школ, а также преподаватели институтов повышения квалификации учителей и педагоги высшей школы.

Гран-при награждена победитель Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» в 2021 году Софья Никулина – учитель Основ православной культуры муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ №63» г. Рязани, за работу «Учебное пособие “Азбука благочестия”».

Дипломом за победу в номинации «За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения» награждена Татьяна Хремина – преподаватель истории, руководитель клуба «Наследие» областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Касимовский нефтегазовый колледж» г. Касимова Рязанской области, за работу «Социально-воспитательный проект “Пример служения”».