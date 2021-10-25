Рязанка рассказала историю спасения мамы, заболевшей коронавирусом

Жительница Рязани рассказала, как фельдшер скорой помощи спасла её маму, которая заболела коронавирусом. Об этом пишет региональный минздрав.

«Маме плохо стало внезапно. Еще утром она хорошо себя чувствовала, а к вечеру температура поднялась до 39,5 градусов, сильный кашель не давал дышать», — вспоминает девушка.

Дочь вызвала женщине скорую помощь. К ней приехала фельдшер Ольга Луцук, которая быстро провела осмотр и помогла доставить пациентку к автомобилю, а затем всю дорогу давала ей кислород.

«Маму доставили в стационар. Как я узнала позже, малейшее промедление могло стоить ей жизни. Мы все, вся наша большая семья искренне благодарим фельдшера Ольгу Луцук», — говорит рязанка.

Её мама провела в «красной зоне» 3 недели, недавно её благополучно выписали.

В минздраве рассказали, что Ольга Луцук работает на станции скорой помощи более 20 лет. Ежедневно у неё около 30 вызовов к пациентам с ковидом.