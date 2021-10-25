Рязанка рассказала историю спасения мамы, заболевшей коронавирусом

Жительница Рязани рассказала, как фельдшер скорой помощи спасла её маму, которая заболела коронавирусом. Об этом пишет региональный минздрав.
Дочь вызвала женщине скорую помощь. К ней приехала фельдшер Ольга Луцук, которая быстро провела осмотр и помогла доставить пациентку к автомобилю, а затем всю дорогу давала ей кислород.
Её мама провела в «красной зоне» 3 недели, недавно её благополучно выписали.
В минздраве рассказали, что Ольга Луцук работает на станции скорой помощи более 20 лет. Ежедневно у неё около 30 вызовов к пациентам с ковидом.