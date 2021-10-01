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Пятница, 1 октября, 2021
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Рязанка пожаловалась на водителя маршрутки № 99

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Рязанка пожаловалась на водителя маршрутки № 99

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Жительница Рязани пожаловалась на работу водителя маршрутки № 99. Пост опубликовала группа «RZN LIFE l РЯЗАНЬ l РЗН ЛАЙФ».

Рязанка рассказала, что ездит с ним на работу регулярно от станции Лесок. Водитель с такой же регулярностью проезжает остановки, не реагируя на просьбы пассажиров. Если к нему обращаются с претензиями, грубит.

Очередная подобная ситуация случилась на остановке «Мясокомбинат». Молодой человек просил остановить на «Электросети», но маршрутчик этого не сделал. На следующей остановке пассажир спросил, почему так вышло.

— Водитель начал грубить и посылать на все стороны матными словами, снова резко поехал, но пассажиры его притормозили, — написала рязанка.

Пользовательница ВК выложила фото с номером маршрутки.

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