Рязанка незаконно продавала алкоголь из своего дома на улице Луговой

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Женщина незаконно продавала алкоголь из дома на улице Луговой в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Ранее женщину уже привлекали за подобное деяние к административной ответственности. Тогда ей выписали штраф 15 000 рублей.

Проверка выявила, что женщина продолжила незаконную деятельность. Полицейские задокументировали незаконный сбыт алкоголя. Против женщины возбудили уголовное дело по ст.171.4 УК РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно».

За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей, либо — в виде исправительных работ на срок до 1 года.