Рязани школьники приняли участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»

Второй год подряд проводится Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги». Организаторами проекта выступают Минтранс, МВД, Минпросвещения и АНО «Национальные приоритеты». Олимпиада проводится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
В интернет-состязании приняли участие ученики 1-9 классов. Рязанские школьники также присоединились ко Всероссийской олимпиаде.
Как правильно двигаться по дорогам, если ты пешеход, велосипедист или водитель самоката? Что поможет человеку стать заметнее для машин на трассе вечером? Ученица 9 «А» класса школы №1 г.Рязань Соловьева Валерия знает ответы на все эти вопросы.
Участники олимпиады проходят разные сегменты компьютерной игры вместе с анимированными героями. Это делает задания более интересными и увлекательными для ребят, позволяет наглядно продемонстрировать им правила пользования дорогами и общественным транспортом.
Проверить свои знания можно до 19 ноября. Олимпиада доступна на сайте Учи.ру.