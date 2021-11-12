Рязани школьники приняли участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»

Второй год подряд проводится Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги». Организаторами проекта выступают Минтранс, МВД, Минпросвещения и АНО «Национальные приоритеты». Олимпиада проводится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В интернет-состязании приняли участие ученики 1-9 классов. Рязанские школьники также присоединились ко Всероссийской олимпиаде.

Как правильно двигаться по дорогам, если ты пешеход, велосипедист или водитель самоката? Что поможет человеку стать заметнее для машин на трассе вечером? Ученица 9 «А» класса школы №1 г.Рязань Соловьева Валерия знает ответы на все эти вопросы.

Правила безопасности должны знать все, потому что это важная часть жизни любого жителя города, — отметила Валерия.

Участники олимпиады проходят разные сегменты компьютерной игры вместе с анимированными героями. Это делает задания более интересными и увлекательными для ребят, позволяет наглядно продемонстрировать им правила пользования дорогами и общественным транспортом.

Такого рода олимпиады, соревнования, конкурсы привлекают внимание общественности, родителей и детей. И не только способствуют изучению правил дорожного движения, но и в первую очередь использованию их в своей повседневной жизни, — подчеркнула заместитель директора по воспитательной работе школы №1 Ирина Николаевна Фонарева.

Проверить свои знания можно до 19 ноября. Олимпиада доступна на сайте Учи.ру.