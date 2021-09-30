Рязанец задержан за попытку надругаться над девочкой в Домодедове

Мужчина, который пытался отвести за гаражи 9-летнюю девочку в подмосковном Домодедове, оказался 51-летним приезжим из Рязанской области. Ранее судимого рязанца задержали благодаря бдительным гражданам, сообщает МК.

В понедельник, 27 сентября, около 5 часов вечера школьница, находясь на прогулке, решила зайти в магазин, расположенный на Восточной улице. На выходе к ней подошёл мужчина и попросил помочь. Для этого необходимо было пройти за гаражи.

К счастью, в безлюдном месте ребёнка с подозреваемым заметила супружеская пара. Эти люди, заподозрив неладное, проследили за мужчиной.

— Уже за гаражами незнакомец осуществил развратные действия и сказал девочке, чтобы она не кричала, но, заметив, что за ним наблюдают, быстро убежал, — пишет МК.

Свидетели позвонили в полицию и родителям девочки.

Правоохранители проверили запись камеры магазина, после чего начали поиски подозреваемого. Задержали рязанца в ночь на 29 сентября.

Возбуждено уголовное дело, с задержанным работают следователи.