Рязанец задержан за попытку надругаться над девочкой в Домодедове

Мужчина, который пытался отвести за гаражи 9-летнюю девочку в подмосковном Домодедове, оказался 51-летним приезжим из Рязанской области. Ранее судимого рязанца задержали благодаря бдительным гражданам, сообщает МК.
В понедельник, 27 сентября, около 5 часов вечера школьница, находясь на прогулке, решила зайти в магазин, расположенный на Восточной улице. На выходе к ней подошёл мужчина и попросил помочь. Для этого необходимо было пройти за гаражи.
К счастью, в безлюдном месте ребёнка с подозреваемым заметила супружеская пара. Эти люди, заподозрив неладное, проследили за мужчиной.
Свидетели позвонили в полицию и родителям девочки.
Правоохранители проверили запись камеры магазина, после чего начали поиски подозреваемого. Задержали рязанца в ночь на 29 сентября.
Возбуждено уголовное дело, с задержанным работают следователи.