12.5 C
Рязань
Вторник, 1 июня, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниПроисшествия Рязани

Рязанец украл телефон 35-летней женщины в супермаркете в Захарово

Елена Лобанова
- Advertisement -

В супермаркете в Захарово рязанец украл телефон 35-летней женщины. Преступление удалось раскрыть благодаря камерам видеонаблюдения. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

С заявлением в полицию обратилась 35-летняя жительница Михайловского района. Она сообщила, что в супермаркете в Захарово у нее пропал телефон. Женщина возвращалась домой через населенный пункт и зашла в местный магазин. Во время выбора товаров смартфон она хранила в корзине для покупок. 

— Когда заявительница расплатилась у кассы и направилась к выходу, то обнаружила пропажу. Пострадавшая вернулась к кассе, но телефон там не нашла. Полицейские просмотрели записи камер видеонаблюдения и заметили момент кражи, — говорится в сообщении. 

Смартфон взял мужчина, который стоял в очереди за пострадавшей. Он воспользовался тем, что женщина приступила к оплате и оставила телефон без внимания в корзинке. Подозреваемый забрал смартфон и через некоторое время вышел на улицу. 

Оперативники заметили, что в супермаркет мужчина пришел не один. Вместе с ним была пожилая родственница. Опросив работником магазина, выяснилось, что пенсионерка проживала в другом населенном пункте, а в райцентр приезжала ради покупок. 

Приехав по адресу женщины, полицейские застали там 56-летнего подозреваемого. Злоумышленника задержали, а похищенное изъяли. 

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Новости Рязани читайте здесь

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,529ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]