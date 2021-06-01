Рязанец украл телефон 35-летней женщины в супермаркете в Захарово

- Advertisement -

В супермаркете в Захарово рязанец украл телефон 35-летней женщины. Преступление удалось раскрыть благодаря камерам видеонаблюдения. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

С заявлением в полицию обратилась 35-летняя жительница Михайловского района. Она сообщила, что в супермаркете в Захарово у нее пропал телефон. Женщина возвращалась домой через населенный пункт и зашла в местный магазин. Во время выбора товаров смартфон она хранила в корзине для покупок.

— Когда заявительница расплатилась у кассы и направилась к выходу, то обнаружила пропажу. Пострадавшая вернулась к кассе, но телефон там не нашла. Полицейские просмотрели записи камер видеонаблюдения и заметили момент кражи, — говорится в сообщении.

Смартфон взял мужчина, который стоял в очереди за пострадавшей. Он воспользовался тем, что женщина приступила к оплате и оставила телефон без внимания в корзинке. Подозреваемый забрал смартфон и через некоторое время вышел на улицу.

Оперативники заметили, что в супермаркет мужчина пришел не один. Вместе с ним была пожилая родственница. Опросив работником магазина, выяснилось, что пенсионерка проживала в другом населенном пункте, а в райцентр приезжала ради покупок.

Приехав по адресу женщины, полицейские застали там 56-летнего подозреваемого. Злоумышленника задержали, а похищенное изъяли.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.