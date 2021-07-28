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Среда, 28 июля, 2021
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Рязанец, ударивший жену в подъезде, рассказал свою версию

7info
Рязанец, ударивший жену в подъезде, рассказал свою версию
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Рязанец Артём, ударивший девушку в подъезде, рассказал свою версию произошедшего.

Напомним, инцидент случился в селе Дядьково под Рязанью. Видео опубликовали в социальных сетях. Оказалось, что девушка — бывшая жена рязанца.

По словам Артёма, он не бил бывшую супруга, находившуюся в невменяемом состоянии, а заводил её домой. Год назад молодые люди развелись, но затем вновь стали жить вместе. Женщина, якобы, изменяла супругу, что и стало причиной развода. В этот раз она пропала на пару дней, забрав из квартиры 50 тысяч рублей. Затем позвонила и попросила встретить. На встречу девушка пришла с неизвестным мужчиной.

Артём отметил, что после случившегося на него нападают в соцсетях. Друзья, которые знают ситуацию, никак не реагируют. Через пару дней после инцидента мужчину избили. Также его уволили с должности водителя в государственном учреждении.

Теперь молодой человек собирается переехать в Липецк.

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