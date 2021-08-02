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Понедельник, 2 августа, 2021
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Рязанец похитил 10 000 рублей из припаркованного в Семчино Mercedes

Елена Лобанова
Рязанец похитил 10 000 рублей из припаркованного в Семчино Mercedes
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В Рязани 39-летний мужчина похитил 10 000 рублей и компрессор из Mercedes. Иномарка была припаркована в Семчино. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

В полицию обратился 36-летний водитель автомобиля. Он рассказал, что припарковал иномарку возле дома в поселке, однако кто-то забрался и похитил крупную сумму денег. Выяснилось, что пропажу рязанец обнаружил после обеда. Дверь салона не была заперта, а из отсека для мелких вещей пропал конверт с деньгами. Злоумышленник прихватил с собой и компрессор, который лежал в салоне. 

На автомобиле не было следов взлома. Поэтому полицейские предположили, что мужчина забыл заблокировать двери. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения правоохранители выяснили, что вор был одет в футболку с двумя контрастными полосами. 

С этой ориентировкой оперативники начали ездить по району и опрашивать местных жителей. В какой-то момент они заметили похожего человека. В руках у него был компрессор для подкачки шин. Злоумышленника задержали. Выяснилось, что раньше он уже был судим за неуплату алиментов. 

По предварительной информации, подозреваемый специально обходил дворы в Семчино и искал открытые машины. Mercedes не был закрыт и мужчина забрался внутрь. Там он нашел деньги и прихватил с собой компрессор. По пути домой злоумышленник купил спиртное. Его задержали практически возле дома. 

Против рязанца возбудили уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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