Рязанцы жалуются на скорость выполнения ПЦР-тестов

Жители Рязани жалуются на то, что результата ПЦР-теста приходится ждать не менее недели. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

Ежедневно 7 лабораторий в Рязанской области делают порядка 2500 тестов. Этого в сложившихся условиях явно не хватает. В результате в поликлиниках в одной очереди оказываются заражённые коронавирусом люди и те, кто, например, пришёл закрывать больничный.

Заместитель министра здравоохранения Рязанской области Владимир Хоминец рассказал, что ещё одну автоматизированную пробоподготовку закупила лаборатория кожвендиспансера. Оборудование поможет увеличить число тестов, а также сократить время ожидания результатов.

Ещё один вариант — использование экспресс-тестов, с помощью которых врач сможет выявить коронавирус даже на дому у пациента.