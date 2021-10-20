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Среда, 20 октября, 2021
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Рязанцы выступили против строительства очередной 25-этажки

Александр Ильин
Фото: соцсети

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Жители ЖК «Метропарк» написали обращение к губернатору Николаю Любимову, областную прокуратуру и ряд других ведомств, в котором выразили недовольство строительством нового 25-этажного дома. Пост об этом они опубликовали в группе ЖК во ВКонтакте. 

Так, жильцы и будущие новосёлы выступили против внесения изменений в проект застройки поймы реки Трубеж. 

«Покупателей просто обманули, обещая одну планировку вначале и ставя перед фактом перепланировки сейчас», — отмечают в обращении.

По словам подписавших обращение, многоэтажка приведёт к транспортному коллапсу в районе, уменьшит площадь «зелёной зоны», создаст затемнение детской площадки и ухудшит вид из окна. 

Напомним, решение об изменении проекта застройки приняли 14 октября на публичных слушаниях. Сейчас жильцы просят проверить правомерность решения комиссии. 

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