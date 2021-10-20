Рязанцы выступили против строительства очередной 25-этажки

Жители ЖК «Метропарк» написали обращение к губернатору Николаю Любимову, областную прокуратуру и ряд других ведомств, в котором выразили недовольство строительством нового 25-этажного дома. Пост об этом они опубликовали в группе ЖК во ВКонтакте.

Так, жильцы и будущие новосёлы выступили против внесения изменений в проект застройки поймы реки Трубеж.

«Покупателей просто обманули, обещая одну планировку вначале и ставя перед фактом перепланировки сейчас», — отмечают в обращении.

По словам подписавших обращение, многоэтажка приведёт к транспортному коллапсу в районе, уменьшит площадь «зелёной зоны», создаст затемнение детской площадки и ухудшит вид из окна.

Напомним, решение об изменении проекта застройки приняли 14 октября на публичных слушаниях. Сейчас жильцы просят проверить правомерность решения комиссии.