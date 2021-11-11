Рязанцы смогут записать детей в секции и кружки через «Госуслуги»

У жителей Рязанской области появилась возможность записать детей в кружки и секции на портале «Госуслуги». Об этом сообщает Министерство образования и молодежной политики региона.

По данным ведомства, область технически готова к предоставлению услуги. Сейчас разрабатывается соответствующий регламент.

Уточняется, что записать ребенка смогут те родители, у которых есть подтверждённый аккаунт на «Госуслугах». При этом оплата занятий возможна в том числе с помощью сертификата дополнительного образования.

Описание кружков и секций на портале будет включать в себя такие данные, как: информация о программе занятий, адрес, имена преподавателей, расписание и т.д.