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Четверг, 11 ноября, 2021
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Рязанцы смогут записать детей в секции и кружки через «Госуслуги»

Александр Ильин

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У жителей Рязанской области появилась возможность записать детей в кружки и секции на портале «Госуслуги». Об этом сообщает Министерство образования и молодежной политики региона.

По данным ведомства, область технически готова к предоставлению услуги. Сейчас разрабатывается соответствующий регламент.

Уточняется, что записать ребенка смогут те родители, у которых есть подтверждённый аккаунт на «Госуслугах». При этом оплата занятий возможна в том числе с помощью сертификата дополнительного образования. 

Описание кружков и секций на портале будет включать в себя такие данные, как: информация о программе занятий, адрес, имена преподавателей, расписание и т.д. 

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