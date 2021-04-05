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Понедельник, 5 апреля, 2021
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Рязанцы пожаловались на недобросовестный кредитно-потребительский кооператив

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Рязанцы пожаловались на недобросовестный кредитно-потребительский кооператив, офис которого находится на улице Дзержинского. По словам вкладчиков, в последние несколько месяцев организация не выплачивает им положенные проценты.

Как рассказала одна из вкладчиц, о «Сберегательных финансах» она узнала из рекламы. В кооператив женщина решила вложить 5 тысяч рублей под заявленные 12,8%. Пенсионерке пообещали ежемесячные выплаты. После того, как она получила первые проценты по вкладу, сумму вклада решила увеличить до 50 тысяч.

Подвох женщина заподозрила только тогда, когда пришла в офис кооператива в очередной раз получать выплату по процентам. Деньги ей не выдали, сославшись на учёт. Проценты пенсионерке обещали перечислить на банковский счёт, однако их она так и не получила.  

Другая вкладчица кооператива рассказала, что в организацию их «заманили» подарками и поздравлениями. Деньги в кооператив она вложила в тайне от родственников. Сумма вклада составила 100 тысяч.

Журналисты ТКР дозвониться до офиса организации не смогли. Также дверь офиса «Сберегательных финансов» оказалось закрытой. Официальный сайт организации оказался заблокирован, юридический и фактический адрес зарегистрирован в подмосковных Мытищах.

Вкладчики написали заявление в полицию.

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