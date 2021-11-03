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Среда, 3 ноября, 2021
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Рязанцы могут продлить полисы страхования по ипотеке Сбера в отделениях Почты

7info

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Ипотечные заёмщики Сбера теперь могут продлить полисы страхования имущества, а также жизни и здоровья в любом отделении Почты России по всей стране. Для этого понадобятся только паспорт и данные кредитного договора. Сотрудники Почты рассчитают стоимость страховки в нескольких компаниях, которые аккредитованы в Сбере. Выбрать оптимальные условия и приобрести полис на Почте можно со второго года после получения кредита.

Процесс оформления займет не более 15 минут: оператор отделения заполнит все необходимые данные, в режиме онлайн направит запрос каждому из страховщиков и получит в ответ расчет страховой премии. Оплатить полис можно почтовым переводом в адрес выбранной компании. После этого клиент получит на руки распечатанную версию полиса, а его электронный экземпляр придет на почту. Заёмщику останется только уведомить банк о продлении страховки и передать данные нового договора.

Сейчас Почта сотрудничает с тремя аккредитованными в Сбере страховщиками залогового имущества: САО «ВСК», ООО «Абсолют Страхование» и ООО «Зетта Страхование». В дальнейшем компания планирует расширить список партнеров. Полисы страхования имущества и жизни можно оформить по отдельности или как комплексную услугу. Максимальный размер выплат будет зависеть от остатка по ипотечному кредиту. Уточнить адрес ближайшего почтового отделения и режим работы можно на сайте или в мобильном приложении Почты России.

«Чтобы получить ипотеку в банке, заёмщик обязательно должен заключить договор страхования, а потом ежегодно его продлять. Теперь это можно сделать в любом отделении Почты России и совместить, например, с получением посылки. Удобство этой услуги в том, что мы предлагаем на выбор несколько компаний, условия страхования которых полностью соответствуют требованиям Сбера», – прокомментировала советник генерального директора Почты России по финансовым технологиям и продуктам Алена Бочарова

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