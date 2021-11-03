Рязанцы могут продлить полисы страхования по ипотеке Сбера в отделениях Почты

Ипотечные заёмщики Сбера теперь могут продлить полисы страхования имущества, а также жизни и здоровья в любом отделении Почты России по всей стране. Для этого понадобятся только паспорт и данные кредитного договора. Сотрудники Почты рассчитают стоимость страховки в нескольких компаниях, которые аккредитованы в Сбере. Выбрать оптимальные условия и приобрести полис на Почте можно со второго года после получения кредита.

Процесс оформления займет не более 15 минут: оператор отделения заполнит все необходимые данные, в режиме онлайн направит запрос каждому из страховщиков и получит в ответ расчет страховой премии. Оплатить полис можно почтовым переводом в адрес выбранной компании. После этого клиент получит на руки распечатанную версию полиса, а его электронный экземпляр придет на почту. Заёмщику останется только уведомить банк о продлении страховки и передать данные нового договора.

Сейчас Почта сотрудничает с тремя аккредитованными в Сбере страховщиками залогового имущества: САО «ВСК», ООО «Абсолют Страхование» и ООО «Зетта Страхование». В дальнейшем компания планирует расширить список партнеров. Полисы страхования имущества и жизни можно оформить по отдельности или как комплексную услугу. Максимальный размер выплат будет зависеть от остатка по ипотечному кредиту. Уточнить адрес ближайшего почтового отделения и режим работы можно на сайте или в мобильном приложении Почты России.