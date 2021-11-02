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Вторник, 2 ноября, 2021
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Рязанцев вновь предупредили о тумане

7info7

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ГУ МЧС России по Рязанской области выпустило очередное метеопредупреждение.

Во вторник, 2 ноября, на территории региона местами возможно возникновение тумана. Видимость составит 200-700 м.

Метеоявление сохранится до 10 часов.

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