Рязанцев вновь предупредили о тумане

ГУ МЧС России по Рязанской области выпустило очередное метеопредупреждение.
Во вторник, 2 ноября, на территории региона местами возможно возникновение тумана. Видимость составит 200-700 м.
Метеоявление сохранится до 10 часов.
ГУ МЧС России по Рязанской области выпустило очередное метеопредупреждение.
Во вторник, 2 ноября, на территории региона местами возможно возникновение тумана. Видимость составит 200-700 м.
Метеоявление сохранится до 10 часов.
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