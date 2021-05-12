Рязанцев предупредили о масштабном отключении холодной воды

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Администрация Рязани сообщила о масштабном отключении холодной воды в четверг, 13 мая.

С 9 до 18 часов на время проведения аварийно-восстановительных работ воду отключат на 1-6 проездах улицы Новой; на улицах Тургенева, Боголюбова, Макаренко, Белинского, проезде Белинского, улице Колхозной, проезде Машиностроителей, улице Маяковского; в домах с 31 по 47, с 26А по 30 на улице Гражданской, в доме №87 на Электрозаводской.

Также отключения коснутся дома №3А на улице Тимуровцев; домов №№27А, 51, 51В, 63 (д/с №6), 110, 108/13 на улице Новой; дома №8 на Радиозаводской.

На то же самое время отключат воду в домах с 1/7 по 13, с 2/6 до 10 (с корпусами) на улице Циолковского, в доме №1/8 (д/с №70) на улице Юннатов; домах №№5, 7, 9, 11/61, 5 корп.1, 7 корп. 1 на Урицкого; в домах с 37/2 по 71, №57 (школа №43) на улице Есенина, в домах №№1, 5 (пожарная часть №2), 11, 14, 16, 18, 18 корп.1, 20 (д/с №111), 22.

С 9 часов 13 мая до 6 утра 14 мая отключат холодную воду в домах №№27, 29 корп. 1, 29 корп. 2, 32, 32 корп. 1, 32 корп. 4, 32 стр. 8, 49 на Касимовском шоссе.

Также на целом ряде улиц снизят подачу холодной воды.