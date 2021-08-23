Рязанцев ожидает масштабное отключение воды 24 августа

Во вторник, 24 августа, жителей Рязани ожидает масштабное отключение холодной воды. Адреса сообщила пресс-служба городской администрации.

Сайт мэрии уточняет: причина отключения — аварийно восстановительные работы на водопроводе.

С 9 до 17 часов без воды останутся жильцы домов № 26 корпус 1, 28 на улице Бирюзова, домов № 23, 23 корпус 1 на Интернациональной.

С 10 до 18 часов отключат холодную воду на 1 м Школьном проезде, улицах 10-я, 11-я, 12-я, 14-я Линия, на 5-м, 6-м, 7-м проезде Осипенко.

Кроме того, воду отключат в домах № 71, 71 корпус 1, 73, 73 корпус 1, 75, 71 корпус 2 (детский сад № 84) на улице Гагарина; домах № 40, 41, 42, 44, 48, 50, 52, 52 корпус 1, 54, 56, 58/9, 36 корпус 1 (детский сад № 99) на улице Гоголя.

На улице Ленинского Комсомола без воды останутся дома № 89, 91, 91 корпус 1, 93, 93 корпуса 1, 2, 3, 95, 95 корпуса 1, 2, 3, 97, 99.

На улице Осипенко отключат холодную воду в домах № 45/20, 46, 47, 48, 49, 50/18, 51, 52, 54, 55, 56/17, 57, 58/14, 59/15, 60, 61/24, 62, 63, 64/13, 66, 67, 68/97, 71, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 92.

Временные неудобства ожидают жильцов улицы Островского. Здесь холодную воду отключат в домах № 20 корпус 1, 22 корпус 1, 26, 26 корпус 1, 28, 48/77, 51А, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 66А, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92, 94, 95 корпус 2, 96, 97, 97 корпус 1, 99, 99 корпус 1. Воды не будет в детских сада № 81, № 88, а также в школах № 19/25, № 33.

На улице Полетаева отключат воду в домах № 19 корпус 1, 21, 23, 25, 25 корпус 1; на улице Стройкова — в домах № 88, 88 корпус 1, 90, 92, 94/41, 79/51.

Полностью бз воды на это время останется проезд Гоголя и дома № 1/77, 2, 2/79, 3, 3 корпус 1, 4, 4 корпуса 1, 2, № 5, 6, 6 корпуса 1, 2, 3, № 7, 7 корпус 1, 10, 12, 13 детский сад № 87 на улице Черновицкой.