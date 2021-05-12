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Среда, 12 мая, 2021
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Рязанцев наградят почётным знаком «Родительская доблесть»

7info
Изображение budi yanto с сайта Pixabay
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Губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал распоряжение о вручении почётного знака «Родительская доблесть». Награду вручают за заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций.

Глава региона поручил наградить:  

АЛЕНИНА Василия Васильевича, Скопинский район Рязанской области

АЛЕНИНУ Оксану Николаевну – кондитера Общества с ограниченной ответственностью «Альфа», Скопинский район Рязанской области

ПАНТЕЛЕЕВУ Лидию Сирафимовну,  Шацкий район Рязанской области

ПИЧИКИНА Романа Сергеевича – артиста I категории муниципального бюджетного учреждения культуры  «Муниципальный культурный центр города Рязани»

ПИЧИКИНУ Яну Олеговну, г. Рязань

ПОПОВА Анатолия Федоровича, Ряжский район Рязанской области

ПОПОВУ Валентину Михайловну, Ряжский район Рязанской области

РОДИЧКИНУ Ирину Владимировну – специалиста 1 категории администрации муниципального образования – Уткинское сельское поселение Клепиковского муниципального района

СОНЮШКИНА Александра Викторовича – охранника Общества с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие «Георгий Победоносец»

СОНЮШКИНУ Ольгу Сергеевну – воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1 «Светлячок» муниципального образования – городской округ город Скопин Рязанской области.

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