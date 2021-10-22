Рязанца, сбившего подростка на велосипеде и оставившего его умирать, будут судить

Передано в суд уголовное дело в отношении жителя Рязанского района 1982 года рождения. Мужчину обвиняют в наезде на 17-летнего велосипедиста и оставлении раненого в опасности. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По версии следствия, 6 октября 2020 года обвиняемый ехал на автомобиле ГАЗ по трассе М5 «Урал» со стороны Листвянки на Болошнево. В сложных погодных условиях водитель не заметил двигавшегося в попутном направлении велосипедиста.

Сбив молодого человека, мужчина не стал вызывать помощь. Он скинул раненого и велосипед в кювет, после чего уехал с места ДТП.

Родители организовали поиски сына, узнав, что он не приехал в Болошнево. Через 2,5 часа пострадавшего нашли, но несмотря на усилия медиков спасти его не удалось.

В результате преступных действий обвиняемого подросток был обнаружен только спустя 2,5 часа: родители организовали его поиск, когда узнали, что сын не доехал до с. Болошнево, куда направлялся. Подросток был жив, но несмотря на усилия экстренно прибывших на место трагедии медиков, время было упущено, спасти потерпевшего уже не удалось.

Следователи проделали огромную работу и сумели установить подозреваемого. Мужчина в совершении смертельного ДТП не признался.