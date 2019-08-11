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Жителя Рыбновского района отправили в психбольницу после погрома на кладбище

Жителя Рыбновского района отправили на принудительное лечение в психбольницу после погрома на кладбище. Об этом сообщил сайт прокуратуры Рязанской области. 

ЧП на кладбище произошло в одну из ночей сентября 2018 года. Молодой человек, использовав бензин, ввёл себя в состояние наркотического опьянения, после чего начал бегать по кладбищу и крушить могилы. Позднее он сообщил, что услышал в голове голос, приказавший ему разрушить памятники.

По решению суда кладбищенского вандала направили на принудительное лечение в специализированную психбольницу.

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