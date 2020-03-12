В Рязанской области 52-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении сексуальных действий в отношении дочери. Уголовное дело следователи возбудили по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (совершение иных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.



По версии следствия, преступление мужчина совершил в 2018 году, когда его дочери было всего 9 лет. В тот момент она, в силу возраста, не могла осознавать, что с ней делает отец.



О растлении ребёнка правоохранители узнали в марте 2020 года, в рамках работы по другому уголовному делу.



Сейчас расследование продолжается, подозреваемый взят под стражу.

