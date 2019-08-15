Жителя Рязанской области будут судить за изнасилование 12-летней девочки

Жителя Пителинского района будут судить за изнасилование несовершеннолетней девочки ( п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Рязанской области.



По версии следствия, преступление 34-летний мужчина совершил в январе 2019 года. Находясь в доме 12-летней девочки он совершил в отношении неё иные насильственные действия сексуального характера. О случившемся пострадавшая рассказала родителям, которые сообщили в полицию.



До суда подозреваемый находился под стражей. Он во всём сознался и активно помогал следствию.

