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Жителя Рязани застрелили во время охоты

Сотрудники Следственного комитета проводят доследственную проверку по факту гибели на охоте жителя Рязани 1989 года рождения. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Рязанской области.

По предварительным данным, в среду, 4 сентября, мужчина приехал вместе со знакомыми на озеро у села Казарь Рязанского района. Вечером, во время охоты на уток находившийся в лодке в нетрезвом состоянии охотник, в результате неосторожного обращения с оружием, выстрелил в рязанца из ружья. От полученной раны пострадавший умер на месте происшествия. 

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение. 

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