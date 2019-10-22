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Жителя Рязани будут судить за убийство сожительницы

В Рязани завершено расследование уголовного дела по факту убийства женщины ( ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщил сайт следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

Труп 36-летней рязанки с признаками насильственной смерти был найден в её квартире в одном из домов на улице Пушкина 20 июня 2019 года. На месте преступления были найдены следы и орудие преступления, что позволило по «горячим следам» задержать подозреваемого – сожителя женщины, 1983 года рождения.

Установлено, что убийство было совершено в ночь на 18 июня. Между мужчиной и женщиной во время распития спиртного произошла ссора на почве ревности.  В результате сожитель избил рязанку деревянной палкой, а также нанёс ножевые ранения. От полученных ран женщина умерла на месте преступления. 

В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

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