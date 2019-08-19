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Жителя Рязани будут судить за попытку убийства

В Рязани передано в суд уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство ( ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ). Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Рязанской области. 

По версии следствия, преступление было совершено 26 декабря в квартире одного из домов на улице Яблочкова в Рязани. Между мужчиной и женщиной произошла ссора из-за воспитания их общего сына. Нетрезвый обвиняемый взял нож и несколько раз ударил им сожительницу в область туловища и шеи. Знакомая семьи, которая в этот момент находилась в квартире, сумела оттолкнуть мужчину, что позволило пострадавшей выбежать в подъезд и попросить помощь. 

Виновным себя рязанец во время следствия не признал, тем не менее, уголовное дело передано в суд. Следователи считают, что собрали все необходимые доказательства.

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