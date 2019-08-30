Жителя Москвы обокрали на рязанской АЗС

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Ряжский» раскрыли кражу в туалетной комнате АЗС кошелька с деньгами и документами и сотового телефона, от которой пострадал 34-летний житель столицы. Похищенное изъяли. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.

В полицию обратился житель города Москвы, который сообщил, что у него пропал кошелек с 30 тысячами рублей, личными документами и сотовый телефон.

Как рассказал мужчина, обнаружив пропажу денег, телефона и документов он проанализировал свои предыдущие передвижения и предположил, что потеря, скорее всего, произошла в городе Ряжске на одной из автозаправочных станций. Там он после заправки топливом заходил в уборную. Житель столицы вернулся на заправку, осмотрел туалетную комнату – не обнаружил своих вещей и спросил у работников – не находили ли они в уборной чужой кошелек и мобильник. Работники АЗС – две девушки — ответили, что никаких чужих вещей они не находили. Но мужчина был уверен – он оставил кошелек в уборной на АЗС.

Сотрудники полиции внимательно выслушали соображения пострадавшего и согласились с их обоснованностью. Поэтому оперативники уголовного розыска решили в первую очередь проверить работников АЗС.

Полицейские выехали на место и осмотрели заправку. Записи камер системы видеонаблюдения свидетельствовали, что житель столицы был там в указанное им время и посещал уборную. Затем туда заходила одна из работниц. Чуть позже другая. В уборной камер по понятным причинам не установлено, поэтому увидеть, оставил мужчина свои вещи и кто их забрал, не удалось. Опрос работниц той смены также не дал результата – девушки стояли на своем – ничего чужого не находили, иначе бы вернули или попытались разыскать пострадавшего.

Учитывая, что кошелек был недешевый и мужской, полицейские предположили – злоумышленница могла пожалеть выбросить такую вещь и отдала его мужу или приятелю. Пообщавшись с супругами работниц, сотрудники полиции выяснили, что муж одной из них — 31-летней жительницы соседнего района – пользуется вещами, пропавшими у пострадавшего. Затем были выявлены и другие обстоятельства, указывающие на причастность этой женщины к хищению. Злоумышленницу задержали.

По предварительной информации, работница АЗС случайно воспользовалась уборной после столичного жителя. Там она обнаружила кошелек и мобильник. Увидев, что в кошельке внушительная сумма денег – более 30 тысяч – женщина обрадовалась и сразу же решила забрать деньги и ценности. Зная, что в помещении АЗС ведется видеонаблюдение, она в уборной обдумала ситуацию, спрятала ценную находку в одежду, вышла к кассам и приступила к своим обязанностям. Потом скрытно отнесла найденные вещи домой. Похищенное изъяли.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.