Жителя Касимова задержали за убийство родственницы ﻿

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На жителя Касимова, 1992 года рождения, завели уголовное дело по  ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области. 

27-летнего мужчину подозревают в убийстве 52-летней родственницы. По версии следствия, преступление было совершено вечером в воскресенье, 22 марта. В ходе ссоры задержанный нанёс женщине около 35 ударов ножом. От полученных ран она умерла на месте. 

Подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу. 

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