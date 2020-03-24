Жителя Касимова задержали за убийство родственницы ﻿

-

На жителя Касимова, 1992 года рождения, завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

27-летнего мужчину подозревают в убийстве 52-летней родственницы. По версии следствия, преступление было совершено вечером в воскресенье, 22 марта. В ходе ссоры задержанный нанёс женщине около 35 ударов ножом. От полученных ран она умерла на месте.

Подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.

