Жители Горрощи в Рязани почти на сутки остались без воды и света

В воскресенье, 2 февраля, несколько жилых домов в Рязани остались без воды и света. Отключение произошло в 5.00. Оно коснулось домов, расположенных по следующим адресам: Славянский пр., д. 3, д. 5, д. 6, ул. Баженова д. 27, д. 29, д. 33, ул. Старая Дубрава, д.1. Отключение произошло из-за повреждения на частной подстанции.

Как сообщили в администрации города, электричество в указанных домах появилось в 17.40.

В связи с повреждением 2 кабельных линий были отключены 24 трансформаторные подстанции. С 16.20 без света остались жители ул. Ломоносова, ул. Разина, ул. Матросова, ул. Декабристов, ул. Колхозная, ул. Халтурина, Скорбященский пр., ул. Пугачева, ул. Есенина, ул. Свободы, ул. Яхонтова, ул. Маяковского. В этих домах электричество вновь появилось в 18.58.