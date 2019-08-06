В среду, 6 августа, жителей Рязани ждёт масштабное отключение холодной воды – затронутыми окажутся десятки улиц. Информация об этом появилась на сайте городской администрации.

Причина отключений – ремонтные работы на водопроводе.

В частности, с 09.00 до 17.00 без холодной воды останутся жильцы домов №№13, 13 корпус 1, 2, 3, №14, 14 корпус 1, №15, 16, 16А, 16 корпус 1, №17, 18, 18 корпус 1, №19, 20, 21 на улице Магистральной, а также домов №№58 корпус 1, 60 корпус 1, 64/22 на улице Октябрьской.



Кроме того, с 19.00 7 августа до 07.00 8 августа

