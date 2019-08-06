На главную Рязань Общество Жителей Рязани ждёт масштабное отключение холодной воды
РязаньОбщество

Жителей Рязани ждёт масштабное отключение холодной воды

В среду, 6 августа, жителей Рязани ждёт масштабное отключение холодной воды – затронутыми окажутся десятки улиц. Информация об этом появилась на сайте городской администрации. 

Причина отключений – ремонтные работы на водопроводе. 

В частности, с 09.00 до 17.00 без холодной воды останутся жильцы домов №№13, 13 корпус 1, 2, 3, №14, 14 корпус 1, №15, 16, 16А, 16 корпус 1, №17, 18, 18 корпус 1, №19, 20, 21 на улице Магистральной,  а также домов №№58 корпус 1, 60 корпус 1, 64/22 на улице Октябрьской. 

Кроме того, с 19.00 7 августа до 07.00 8 августа 

Загрузка...

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Рязанской области пациенту впервые установили протез вены для проведения лечения

В Рязанской области побит температурный рекорд

Здание роддома в Рязани оборудовали архитектурным освещением

Жителей Рязани ждёт масштабное отключение холодной воды

ВТБ выдал 10 млрд рублей на ипотеку с господдержкой

В Сапожковском районе браконьер убил лося

Жительница Рязани пожаловалась на негативную сторону празднования Дня города

В Рязани посетитель угрожал ножом сотруднице магазина

В ДТП в Шиловском районе погиб житель Амурской области

Двое пострадавших в ДТП в Сасовском районе находятся в тяжёлом состоянии

В Рязанской области проходит региональная акция «Дети на страже леса»

В Шацке легковушка сбила ребёнка

Госбанк в Рязани: первые годы советской власти

Двум пострадавшим в ДТП в Сасовском районе сделали операции

В центре Рязани не поделили дорогу две иномарки

По факту ДТП в Сасовском районе возбуждено уголовное дело

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Рязанская область присоединилась к Всемирному дню борьбы с туберкулезом

В первый день весны в Рязани объявлено метеопредупреждение

Эксперты посчитали, сколько зарабатывает менеджер по ценообразованию в Рязани