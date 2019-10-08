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Жителей девяти улиц Рязани ждёт трёхдневное отключение электричества

В течение трёх дней 9, 10 и 11 октября на нескольких улицах Рязани будут проводиться работы на воздушной линии. В связи с этим с 9.30 до 16.00 будут отключать электричество по следующим адресам:

  • ул. Дачная (пос. Канищево), д. с 1 по 77;
  • Озерный проезд, д. с 3 по 15 (нечетная сторона), д. 4, д. 8, д. 10, д. 46, д. 48, д. 50;
  • ул. Семчин Лоск, д. с 1 по 58;
  • ул. Трехреченская, д. с 1 по 63;
  • 5-й Озерный переулок, д. с 1 по 4, д. 6, д. 8, д. 9, д. 10, д. 14, д. 15, д. 16, д. 18, д. 19, д. 21, д. 22, д. 23, д. 26, д. 28, д. 29, д. 40, д. 42;
  • 4-й Озерный переулок, д. с 1 по 3, д. 5, д. 7, д. 10, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 20, д. 21, д. 23, д. 24, д. 32;
  • 3-й Озерный переулок, д. с 2 по 10, д. 12, д. 14, д. с 18 по 24 (четная сторона), д. с 11 по 19;
  • 2-й Озерный переулок, д. с 1 по 7, д. 11, д. 17, д. 19, д. с 6 по 18 (четная сторона);
  • 1-й Озерный переулок, д. с 2 по 8, д. 10, д. 12, д. 14.
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