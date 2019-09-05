Житель Рязанской области жестоко избил знакомого и бросил умирать на морозе

В Скопинском районе завершено расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого 37-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщил сайт следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.



По версии следствия, преступление было совершено днём 6 февраля 2019 года в селе Ильинка. Там обвиняемый вместе со знакомыми выпивал у себя дома. В ходе застолья между ним и 24-летним гостем произошла ссора из-за обидных высказывания последнего. Избив молодого человека, обвиняемый вытащил его из дома и оставил в мороз на улице. Пострадавший скончался от переохлаждения.



В настоящее время уголовное дело передано в суд.

