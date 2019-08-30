Житель Рязанской области стрелял в односельчанина

В Клепиковском районе житель посёлка Болонь пытался застрелить односельчанина. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Рязанской области.



По версии следствия, утром 28 августа в лесу 53-летний житель посёлка выстрелил из ружья в своего односельчанина, который выгуливал собаку. Причиной случившегося стали неприязненные отношения между мужчинами.



Сообщается, что пострадавший, получив ранение груди, сумел сбежать и обратиться к врачам. Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

