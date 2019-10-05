Житель Рязани пожаловался на грязное собачье пристанище

Житель Рязани пожаловался в соцсети на организованный неизвестными «притон» для бродячих псов. Очевидец высказал слова возмущения в целом посте. Его опубликовали в паблике «Рязань» в соцсети ВКонтакте.

По словам автора сообщения, во дворе дома № 42 по улице Новоселов устроили пристанище для собак. Организовать общую «будку» получилось из вещей, выброшенных местными жителями. В дело сгодились детали от ненужных шкафов. Автор поста отметил, что организаторы «притона» носят псам еду.

Далее рязанец высказал слова негодования относительно собачьего пристанища во дворе. По словам автора сообщения, около «дома» животных неприятно пахнет, вокруг разбросаны остатки еды, двор наполнен собачьими испражнениями. Кроме того, отмечается, что на «теплое» местечко сбегаются новые собаки, их численность растет. Автор новости считает, что такое соседство опасно, ведь дети играют с грязными и возможно больными собаками. В конце своего сообщения рязанец сообщает, что одна собака уже успела умереть в этом месте, а также вопрошает, что делать с таким «притоном» для животных?

Фото: паблик «Рязань»