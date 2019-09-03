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Житель Рязани отправится в колонию за убийство матери

В Рязани вынесен приговор 55-летнему местному жителю, убившему свою мать. Об этом сообщил сайт прокуратуры Рязанской области.

В ходе суда и следствия было установлено, что преступление рязанец совершил в мае 2019 года. На почве неприязненных отношений нетрезвый мужчина жестоко избил больную пожилую женщину, нанеся ей не менее 33 ударов руками и ногами по различным частям тела. Также он дважды ударил мать головой об пол, держа её за волосы, а затем надавил на шею локтем.

– Смерть потерпевшей наступила от закрытой черепно-мозговой травмы с ушибом головного мозга и кровоизлияниями под его оболочки, – сообщается в пресс-релизе на сайте прокуратуры.

При вынесении приговора суд учёл обстоятельства совершения преступления, то, что житель Рязани раскаялся и активно помогал следствию, а также данные ему характеристики. Также было учтено, что убийство мужчина совершил в нетрезвом виде, что является отягчающим обстоятельством. 

В качестве наказания виновному назначено 10 лет лишения свободы в колонии строго режима.

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