На главную Рязань ЖФК «Рязань-ВДВ» дома проиграл «Кубаночке»
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ЖФК «Рязань-ВДВ» дома проиграл «Кубаночке»

Фото: Рязань-ВДВ

В пятницу, 16 августа, на стадионе «Спартак» в Рязани прошёл матч очередного тура чемпионата России по футболу среди женских команд, в котором встречались «Рязань-ВДВ» и «Кубаночка».

По сути дела, это был матч «за третье место». Его занимала команда из Краснодара, в случае победы в тройке лидеров её сменили бы «десантницы». К сожалению, гостьи победили и увеличили отрыв от «Рязани-ВДВ».

Рязанки больше атаковали, имели больше моментов, но забит был только один мяч – он на счету капитана «Кубаночки» Яны Чуб.

«Кубаночка» сохранила за собой третье место в турнирной таблице – 22 очка после 13 матчей. Рязанки, набравшие 18 очков в 14 играх, пропустили вперёд ещё и пермскую «Звезду-2005».  

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