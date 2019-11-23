Женщину с ребенком на улице Гагарина сбил 45-летний водитель

Стали известны подробности наезда на женщину с ребёнком на улице Гагарина в Рязани.



По данным полиции, ДТП случилось в пятницу, 22 ноября, в 20.10. Женщину и ребёнка на нерегулируемом пешеходном переходе сбил автомобиль «Skoda Octavia» под управлением 45-летнего мужчины. Иномарка ехала со стороны улицы Пушкина в сторону улицы Дзержинского.



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Пострадали 38-летняя женщина и мальчик 7 лет. Им потребовалась помощь медиков.



По факту ДТП проводится проверка.



Напомним также, что ранее появилось видео с места происшествия.

