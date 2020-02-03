«Затаив дыхание»: в «Фотодоме» открывается выставка рязанской фотохудожницы Татьяны Исаенко

Выставка работ рязанской фотохудожницы Татьяны Исаенко «Затаив дыхание» открывается в «Фотодоме» 5 февраля в 15.00. Экспозиция подготовлена при поддержке Рязанской организации Союза фотохудожников России в рамках проекта Андрея Карева «Золотой век рязанской фотографии». Он же выступил куратором выставки, в которую вошло более 60 цветных и чёрно-белых снимков, сделанных автором в разные творческие периоды.

По признанию самой Татьяны Исаенко, уровень профессиональной подготовки Рязанского художественного училища им. Вагнера, которое она с отличием закончила в 1977 году, дал ей «широкое поле деятельности в области изобразительного искусства. В поисках гармонии, пристально вглядываясь в жизнь, в том числе и с помощью фотоаппарата, я пришла к убеждению, что одухотворенные люди не затевают войн, что природа красива сама по себе. И нам, жителям планеты Земля, создавая свои «миры», необходимо понимать и чувствовать хрупкость бытия…», – делится пониманием собственных творческих и жизненных ориентиров Татьяна Исаенко.

Татьяна Исаенко – выпускница Рязанского художественного училища им. Вагнера (1977 г.), художник-оформитель, модельер-конструктор театральных костюмов, фотограф, член Рязанской организации Союза фотохудожников России (1991 г.), участница многочисленных международных, всероссийских и местных фото-проектов, автор более 10 персональных фотовыставок. По признанию автора, источником вдохновения для неё всегда были и остаются классическая музыка, поэзия, встречи с близкими по духу людьми; в становлении характера и отношения к жизни особую роль сыграло увлечение спортом и туристическими походами.

Экспозиция «Затаив дыхание» Татьяны Исаенко открыта в «Фотодоме» (Почтовая, 58) до 25 февраля, с 10.00 до 19.00, кроме воскресения. Вход свободный.